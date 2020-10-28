Киев, , 19:52 — REGNUM Конституционный суд Украины заявляет, что уже несколько месяцев работает «под давлением», которое происходит с целью заблокировать работу ведомства.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном вечером 28 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также суд жалуется на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы уголовным преследованием.

Вместе с тем подчеркивается, что Конституционный суд Украины будет и в дальнейшем обеспечивать верховенство конституции Украины и защиту прав человека и гражданина.

Согласно заявлению, давление на суд осуществляется со стороны антикоррупционных органов и «некоторых политиков».

В завершение отмечается, что решением собрания судей Конституционного суда главе КСУ Александру Тупицкому поручено сообщить лично президенту Украины, председателю Верховной рады Украины и премьер-министру Украины о сложившейся ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Конституционный суд Украины принял резонансное решение и признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, несмотря на то, что это является требованием западных партнеров, в частности МВФ. Некоторые эксперты считают, что это важнейшее решение, которое является по сути «антигосударственным мятежом», а президент Зеленский «боится дать отпор».

«После вступления в силу решения КС c чиновников снимается ответственность за нарушения. О каком пожизненном заключении для коррупционеров может задавать вопросы Зеленский, если отмена статьи 366 не позволит коррупционеров даже оштрафовать? КСУ просто наплевал на государственные интересы и на антикоррупционную реформу», — заявил, в частности, политолог Юрий Бутусов.