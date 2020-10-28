Нью-Дели, , 19:24 — REGNUM В ходе переговоров глав МИД и министерств обороны США и Индии, проходивших в Дели в рамках стратегического диалога двух стран, американские представители госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер позволили ряд недопустимых высказываний в адрес Китая. Об этом 28 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в ответ посольство КНР в Дели обнародовало заявление, в котором указывается на недопустимость подобных действий, противоречащих международным правилам и основным дипломатическим принципам, а также сеющих вражду и рознь между странами и народами.

Американская сторона, по мнению китайских дипломатов, в очередной раз продемонстрировала приверженность пережиткам мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков, против чего Китай выступает со всей однозначной решительностью.

Жесткой критике в заявлении посольства КНР подвергнута так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия США, связанная с блоковой конфронтацией и геополитическими авантюрами. Она не соответствует требованиям времени, императивом которого является объединение усилий стран и народов в борьбе против общих вызовов человечества, в первую очередь пандемии коронавируса, подчеркивают дипломаты КНР.

Документ особо отмечает необходимость миролюбивого развития двусторонних отношений, которые должны способствовать укреплению мира, стабильности и развития и не наносить ущерба третьим странам. Пограничные противоречия между Индией и Китаем являются вопросом, касающимся этих двух стран, и США не имеют к этому никакого отношения. Американская сторона в заявлении призывается к прекращению спекуляций, подрывающих региональную стабильность.