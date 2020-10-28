Пекин, , 19:21 — REGNUM В формате видеоконференции состоялась встреча министров экономик стран АТЭС — Организации стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом 28 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в центре обсуждения находились вопросы продовольственной безопасности.

Участниками форума, на котором председательствовал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Малайзии Рональд Кианди, была отмечена необходимость активизации взаимодействия по созданию в регионе открытой и предсказуемой торговой системы, способной защитить продовольственную безопасность, обеспечив устойчивость снабжения населения продуктами питания.

В своем выступлении исполнительный директор секретариата АТЭС Ребекка Фатиа Ста Мария обратила внимание участников на обязательность координации усилий для предотвращения продовольственного кризиса в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки. Она, в частности, призвала участников отказаться от излишних запретов и чрезмерной регламентации деятельности, сократить импортные пошлины и принять дополнительные меры по обеспечению устойчивости цепочек поставок продовольствия.