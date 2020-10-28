Бишкек, , 19:18 — REGNUM Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями задержала бывшего директора центра судебного представительства правительства Киргизии Тимура Шамбетова по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в финансовой полиции республики.

По данным следствия, в результате противозаконных действий сотрудников центра и министерства финансов бюджету Киргизии был нанесен ущерб в размере свыше $12 млн (917 млн рублей).

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела, возбужденного по этому факту, продолжается. Следственные органы пытаются установить всех высокопоставленных чиновников, причастных к этим махинациям.