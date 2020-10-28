Париж, , 19:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза «как можно скорее» принять меры против распространения угроз в социальных сетях. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Le Figaro.

Во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом Макрон заявил, что «переговоры на европейском уровне о применении к электронным платформам правила быстрого удаления экстремистских сообщений должны завершиться как можно скорее».

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики выдвинул идею «просвещенного ислама». Вслед за Турцией представители Пакистана, Марокко, Ирана, Египта и Саудовской Аравии также осудили «атаку Макрона на ислам».

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