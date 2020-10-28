Ереван, , 19:07 — REGNUM Боевые операции летательных аппаратов Азербайджана в небе Карабаха координируются командованием ВВС Турции, сообщает 28 октября пресс-служба правительства Армении.

По данным кабмина, самолеты ВВС Турции летают в 30−40 км от воздушного пространства Нагорного Карабаха, кроме того, турецкие БПЛА Bayraktar каждый день ведут воздушную разведку на границе с Арменией, наблюдая за российской военной базой Гюмри и аэропортами Еревана.

При этом воздушный командный пункт связи летает недалеко от армянской границы в районе Эрзрума.

«Специалисты «Армаэронавигации» и СНБ совмещением видеозвуковых фактов доказали, что летающий над Эрзрумом командный воздушный пункт руководит азербайджанскими действиями», — указано в сообщении.

«Координаты с Bayraktar могут передаваться командному пункту, а оттуда, после определенных действий, — самолетам в Азербайджане, что делает их действия более оперативными, в несколько раз ускоряя решение боевой задачи и эффективность в ходе боевых действий», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с авиабазы в азербайджанской Гяндже взлетают военные самолеты, характеристики которых не совпадают с воздушными аппаратами, имеющимися на вооружении ВВС Азербайджана, а их специальные 24-битные адреса соответствуют коду Турции.

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