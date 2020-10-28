Наньин, , 19:03 — REGNUM В конце ноября, с 28 по 30 числа, в административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) городе Наньин, пройдет 8-й форум Китай — АСЕАН по вопросам передачи технологий. Об этом 28 октября сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию окружного управления науки и технологий.

Проведение форума запланировано в рамках ежегодной ярмарки Китай — АСЕАН, на полях которой также пройдут инновационный форум молодых ученых в формате 10+3 (АСЕАН + КНР, Южная Корея, Япония), а также выставка передовых технологий.

Центральное внимание в ходе комплекса мероприятий организаторы намерены уделить проблемам постэпидемического восстановления экономик стран АТР.