Москва, , 18:59 — REGNUM Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о бесплатном обеспечении нужными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19.

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"Это решение не только повысит доступность медицинской помощи гражданам нашей страны, но и позволит сместить акценты, нагрузку с госпитальной базы на поликлиническое звено, лечение легких пациентов на дому», — заявил Морозов.

Согласно изменениям в приказ Минздрава, пациент с коронавирусом может лечиться дома, если для него есть отдельная комната, он не живет в общежитии, коммунальной квартире или вместе с пожилыми людьми.