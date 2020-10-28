Подгорица, , 18:55 — REGNUM «Концепция экспертного правительства — лучшее решение, и мы по-прежнему полностью привержены этой идее», — сказал лидер черногорского гражданского движения URA и лидер коалиции «Черное на белое» Дритан Абазович.

«О секторе безопасности, в том числе о министерстве внутренних дел, речи не идет. Мы придерживаемся соглашений и уважаем принципы. Мы не допустим никаких азартных игр с национальными интересами Черногории», — написал Абазович в своем Twitter-аккаунте.

Напомним лидеры оппозиционных коалиций договорились о создании экспетного правительства. Однако новый премьер-министр Здравко Кривокапич заявил, что «политики могут быть в новом правительстве, если их компетенции позволяют».