Ереван, , 18:44 — REGNUM В азербайджанских подразделениях, воюющих в Карабахе, кроме азербайджанцев и турецких военнослужащих замечены афганцы, пакистанцы, а также темнокожие боевики неустановленной национальной принадлежности, сообщил 28 октября представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в интервью телеканалу ArmNews.

По его словам, Азербайджан бросил в бой все силовые структуры, от полицейских и сотрудников спецслужб до военных моряков.

«Солдатов-срочников в азербайджанской армии на этой войне нет. Они наступают всеми своими спецподразделениями. В бой брошены и сотрудники СНБ, и полицейские, и даже военно-морские силы. Примечательно, что у некоторых убитых солдат противника были обнаружены явно поддельные документы, выданные недавно. В основном такие документы — у темнокожих, пакистанцев, афганцев, арабов. У азербайджанцев есть медицинские справки и другая информация», — сказал Ованнисян.

Он также заявил, что к данному моменту «армянская армия адаптировалась, верно сориентировалась и стала действовать по новым методам».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября идут интенсивные бои. ВС Азербайджана продолжают наступательную операцию.

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