Ереван, , 18:32 — REGNUM Обстрел войсками Азербайджана городов Шуши и Степанакерта — военное преступление и грубое нарушение международного права, сообщает МИД Армении в заявлении, распространенном 28 октября.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что 28 октября Шуши и Степанакерт неоднократно подверглись ракетным и бомбовым ударам, в результате которых погибли люди.

«Это военное преступление, которое является грубым нарушением международного гуманитарного и обычного права и явно демонстрирует, что целью Азербайджана в Арцахе являются люди — младенцы, матери, старики», — указано в сообщении МИД Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Азербайджан и Турция обвинили ВС Армении в ракетном ударе по городу Барда.

Напомним, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Азербайджанская и армянская стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах городов и ударах по мирному населению.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджанские войска атаковали армянскую границу — минобороны Армении