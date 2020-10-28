Париж, , 18:32 — REGNUM В то время как президент Франции Эммануэль Макрон готовится объявить об ужесточении мер, направленных на борьбу с SARS-CoV-2, многие жители Парижа уже подготовились к отъезду из столицы. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Le Figaro.

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Обычные прохожие на улицах «города любви» ответили на вопросы журналистов Le Figaro о том, что они будут делать, если Макрон объявит о введении новых «антикоронавирусных» мер в центральных департаментах Франции.

«Это тяжело психологически. Оставаться запертой в 12 квадратных метрах — настоящий стресс. А патрули полиции на каждом углу — и того хуже», — рассказала 24-летняя Анна, добавив, что на время самоизоляции отправится в Нормандию — регион на севере Франции.

«Власти много говорят о более мягком режиме самоизоляции, но я боюсь, что главы компаний воспользуются этим и не позволят нам отправиться за город, когда все станет совсем плохо», — добавила 30-летняя Жюли, которая собирается провести карантин в департаменте Вандея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 33 417 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,198 млн.

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