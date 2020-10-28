Париж, , 18:31 — REGNUM Официальный представитель администрации президента Франции Габриэль Атталь заявил, что «Франция никогда не откажется от своих принципов и ценностей», несмотря на «попытки дестабилизации и угрозы». Об этом в среду, 28 октября, сообщает Le Figaro.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства Атталь заявил, что, «несмотря на все угрозы, Франция не откажется от своих принципов и ценностей, в частности, от свободы слова и самовыражения».

Говоря о росте напряженности в отношениях с Турцией и другими мусульманскими странами, Атталь пояснил, что «террористическая угроза питается призывами к ненависти», но Франция «лишь больше укрепляется в своем намерении решительно бороться с исламизмом во всех его формах».

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики выдвинул идею «просвещенного ислама». Вслед за Турцией представители Пакистана, Марокко, Ирана, Египта и Саудовской Аравии также осудили «атаку Макрона на ислам».

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