Ереван, , 18:04 — REGNUM Азербайджанские подразделения появились на границе Армении, сообщил 28 октября представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян в интервью телеканалу ArmNews.

По его словам, ночью 27 октября азербайджанские войска подошли к ущельям в районе городов Капан и Мегри Сюникской области, но понесли потери и были отброшены.

«Мы должны понимать: это война не ради Карабаха или конкретной территории. Риторика Эрдогана и Алиева говорит об одном: они хотят закончить то, что было начато более ста лет назад — уничтожить армянский народ. Этим и объясняются попытки атаковать Сюник и другие области Армении», — сказал Ованнисян.

«Наша природа стала нашим оружием, противник не может пройти через ущелья, горы, леса. В основном сейчас ведутся локальные бои партизанского характера», — добавил представитель минобороны Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. ВС Азербайджана проводят наступательную операцию.

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