Париж, , 18:31 — REGNUM Главный имам мечети Аль-Азхар, расположенной в Египте, призвал международное сообщество запретить на юридическом уровне действия, враждебные по отношению к исламу, намекая на защиту президентом Франции Эммануэлем Макроном публикации и распространения карикатур на пророка Мухаммеда.

Ахмед эль-Тайеб, главный имам египетской мечети Аль-Азхар и один из наиболее известных и высокопоставленных священнослужителей в исламе, также решительно осудил любое «использование антимусульманских настроений в электоральных целях».

В свою очередь, президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, выступая перед жителями страны по телевидению, заявил, что свобода самовыражения не дает никому права оскорблять более 1,5 млрд человек по всему миру.

«У нас тоже есть права. У нас есть право не быть оскорбленными в том, что касается наших чувств и наших ценностей», — добавил президент.

Напомним, ранее, 28 октября, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «оскорбление пророка Мухаммеда» может «спровоцировать насилие».

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