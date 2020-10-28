Дамаск, , 17:47 — REGNUM Турция начала испытывать проблемы с вербовкой новых боевиков, предназначенных для отправки в зону боев в Карабахе, сообщает 28 октября Сирийский центр мониторинга за правами человека (SOHR).

По утверждению этой организации, в Азербайджан из Сирии были переброшены не менее 2350 протурецких боевиков. 215 из них уже погибли, а еще 320 вернули полученные деньги и уехали из Азербайджана.

«У Турции проблемы с вербовкой боевиков, поскольку большая часть наемников отказывается отправляться в Нагорный Карабах. Это вызвано двумя факторами — большой вероятностью гибели, а также тем, что азербайджанцы не сунниты, а шииты», — отмечает центр.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция и Азербайджан регулярно отвергают все сообщения СМИ об участии ближневосточных джихадистов в боях в Карабахе.

Напомним, 27 октября президент России Владимир Путин выразил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану обеспокоенность ростом масштаба участия ближневосточных радикальных группировок в боях в Карабахе.

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