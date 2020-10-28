Париж, , 17:30 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «оскорбление пророка Мухаммеда» может «спровоцировать насилие», намекая на оправдание президентом Франции Эммануэлем Макроном публикации карикатур на пророка, выполненных художниками французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 28 сентября, Рухани, выступая перед жителями Ирана по телевидению, заявил, что «оскорбление пророка Мухаммеда — это никакой не подвиг», а «аморальный акт». Президент Ирана также добавил, что карикатуры на пророка могут «спровоцировать насилие».

«Удивительно, что это делают те, кто похваляются своей культурой и демократией. В определенном смысле они, пусть даже не специально, провоцируют насилие и кровопролитие», — пояснил Рухани.

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики выдвинул идею «просвещенного ислама». Вслед за Турцией представители Пакистана, Марокко, Ирана, Египта и Саудовской Аравии также осудили «атаку Макрона на ислам» и призвали бойкотировать французские товары.

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