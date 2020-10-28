Москва, , 17:23 — REGNUM Законопроект о Конституционном собрании внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Указание в Конституции РФ на Конституционное собрание и необходимость определения порядка его созыва федеральным конституционным законом означает, что такой нормативный акт должен быть принят, отмечают авторы. В противном случае это означало бы необязательность исполнения предписаний Основного закона страны, что недопустимо.

Документ разработан в полном соответствии с положениями Конституции РФ, содержит нормы о созыве Конституционного собрания, полномочиях органа и его членов, устанавливает порядок работы Конституционного собрания.

Это уже шестой законопроект о создании Конституционного собрания, напоминают авторы, ни один из документов не нашел поддержки большинства парламентариев.