Вашингтон, 28 октября 2020, 17:22 — REGNUM Малоизвестный гражданам России, однако хорошо известный Госдепартаменту США белорусский политтехнолог Виталий Шкляров вернулся в Соединенные Штаты. Заявление об этом 28 октября сделал госсекретарь США Майк Помпео в эфире CNN.
Шкляров вернулся в США вечером 27 октября, он жив и здоров. Перед освобождением из Белоруссии Помпео провел переговоры о Шклярове с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Шкляров, работа которого связана с политическим пиаром российской и белорусской оппозиции, женат на американской гражданке и проживает в США. Задержали Шклярова 29 июля в Гомеле, там живёт его мама.
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