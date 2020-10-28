Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Малоизвестный гражданам России, однако хорошо известный Госдепартаменту США белорусский политтехнолог Виталий Шкляров вернулся в Соединенные Штаты. Заявление об этом 28 октября сделал госсекретарь США Майк Помпео в эфире CNN.

«После трех месяцев… заключения и домашнего ареста господин Шкляров воссоединился со своей семьей» , — сообщил Помпео.

Шкляров вернулся в США вечером 27 октября, он жив и здоров. Перед освобождением из Белоруссии Помпео провел переговоры о Шклярове с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Мы не потерпим, чтобы иностранные правительства несправедливо задерживали американских граждан» , — отметил Помпео.

Шкляров, работа которого связана с политическим пиаром российской и белорусской оппозиции, женат на американской гражданке и проживает в США. Задержали Шклярова 29 июля в Гомеле, там живёт его мама.

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