Анкара, , 17:19 — REGNUM МИД Турции заявил о решительном осуждении удара по азербайджанскому городу Барда, в котором обвинил ВС Армении.

В Анкаре назвали это «очередным военным преступлением армянской стороны».

«После вчерашнего жестокого нападения Армения организовала новое подлое нападение на мирных жителей в городе Барда, который находится за пределами зоны конфликта в Азербайджане… Руководство Армении, которое прибегает к любым способам, чтобы не покинуть оккупированную территорию, теряет рассудок и совесть. Это последнее нападение заняло свое место в списке военных преступлений, совершенных Арменией», — указано в заявлении турецкого МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила об ударе армянских РСЗО «Смерч» по городу Барда с применением запрещенных кассетных боеприпасов. По утверждению Баку, в результате удара погибли 19 человек.

В свою очередь, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла это заявление Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, все стороны конфликта в Карабахе регулярно обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам и по мирному населению.

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