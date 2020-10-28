Бишкек, , 17:16 — REGNUM Антикоррупционная служба выявила коррупционную схему, организованную руководством главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Киргизии при проведении конкурсного отбора в патрульную милицию. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности.

Сотрудники антикоррупционного ведомства совместно с коллегами из службы внутренних расследований МВД задержали заместителя начальника ГУОБДД Нура Сатыбалдиева.

Следствие считает, что задержанный подполковник милиции систематически получал взятки от кандидатов за положительное решение вопросов о трудоустройстве в управление патрульной милиции, а также от действующих сотрудников — за продвижение по службе.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Следственные органы пытаются выяснить личности возможных подельников арестованного замначальника госавтоинспекции.

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