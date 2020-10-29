Москва, , 09:23 — REGNUM Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на тему конфликта в Нагорном Карабахе, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане вырази своё мнение 28 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Кавказ всегда был форпостом России и гарантом отсутствия войн с Турками. Видимо предыдущие поколения России 300 лет воевали за эти территории с турками, чтобы сейчас их с легкостью отдать», — пишет пользователь Расл Бар.

Часть пользователей указала на возможную причастность Эрдогана к поддержке боевиков в Сирии, с который Российская Федерация ведёт войну.

«Я конечно понимаю политика и все такое, но … Если доказано, что Эрдоган их (боевиков) спонсирует и использует, в том числе в Сирии, Ливии и в Карабахе», — написала Александра Л.

Некоторые пользователи указали на то, что Эрдоган исповедует идею возрождения Османской Империи, что не может не беспокоить соседние с ней страны. Они считают, что данная идея может вызвать желание Анкары интегрировать в Турцию, как территорию Азербайджана, так и Нагорного Карабаха.

«Был Ататюрк, страна была светская, а сейчас Эрдоган втянул народ в войну со своими османскими идеями. И не заметят и Грузия и Азербайджан как будут турецкой окраиной», — считает Игрина И.

Тем не менее, отдельные пользователи были рады тому факту, то лидеры Турции и России занимаются обсуждением вопроса Нагорного Карабаха. По их видению, без участия этих двух стран Баку и Ереван не смогут найти общий язык и прекратить боевые действия.

«Я тоже выражаю глубокую озабоченность этим продолжающимся бедствием — войной. И тоже считаю, что успех этого дела будет тогда, когда обе стороны договорятся между собой. Но что делать, если Алиев не хочет договариваться. Он гнёт свою линию в виде войны. Что делать?», — задаётся вопросом Лариса С.

Напомним, 28 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на тему конфликта в Нагорном Карабахе.