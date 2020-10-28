Ереван, , 17:06 — REGNUM Парламент Армении внёс изменения в закон «Об обороне», касающиеся правил формирования народного ополчения, сообщает 28 октября пресс-служба парламента.

Изменения закона приняты во втором чтении.

Речь идет о порядке формирования добровольческих отрядов из граждан, не являющихся служащими силовых структур. Их главаная задача определена как помощь вооруженным силам в период военного положения.

Ополчение должно формироваться по территориальному принципу и подчиняться главам местной администрации.

«За ополченцем будет закрепляться оружие, ему будет выделяться форма. Готовить их будут на сборах, на время которых они будут обеспечиваться питанием», — указано в тексте законопроекта.

Также определен новый порядок реквизиций гражданского имущества во время военного положения.

Напомним, в Армении военное положение было введено 27 сентября после начала боёв в Нагорном Карабахе.

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