Ереван, 28 октября 2020, 17:06 — REGNUM Парламент Армении внёс изменения в закон «Об обороне», касающиеся правил формирования народного ополчения, сообщает 28 октября пресс-служба парламента.
Изменения закона приняты во втором чтении.
Речь идет о порядке формирования добровольческих отрядов из граждан, не являющихся служащими силовых структур. Их главаная задача определена как помощь вооруженным силам в период военного положения.
Ополчение должно формироваться по территориальному принципу и подчиняться главам местной администрации.
«За ополченцем будет закрепляться оружие, ему будет выделяться форма. Готовить их будут на сборах, на время которых они будут обеспечиваться питанием», — указано в тексте законопроекта.
Также определен новый порядок реквизиций гражданского имущества во время военного положения.
Напомним, в Армении военное положение было введено 27 сентября после начала боёв в Нагорном Карабахе.
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