Москва, , 17:05 — REGNUM Ситуация в Нагорном Карабахе может похоронить последние надежды на возрождение империи в лице России. Об этом заявил военный журналист, общественный деятель Роман Шкурлатов.

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«Парадокс в том, что Нагорный Карабах — это жестокий тест на состоятельность России как империи в современном ее понимании. Если шесть лет назад воссоединенный Крым и однозначно поддержанный Донбасс четко обозначили имперский вектор развития нашей страны, то Карабах, безвозвратно отданный на растерзание Турции и ее сателлиту в лице Азербайджана, может похоронить последние робкие надежды на возрождение Великой России», — сказал Шкурлатов.

По его словам, вопрос лежит не столько в этнической плоскости, сколько в геополитической: «Безусловно, ни в коем случае нельзя ставить на одну доску Крым и Донбасс, где совокупно проживают десятки миллионов этнических русских, и Нагорный Карабах, где количество русских не превышает статистической погрешности. А поддерживать армянское население непризнанной НКР только лишь по причине многовековой истории русско-армянских отношений или христианской идентичности с точки зрения русского государства было бы неправильно».

Шкурлатов напомнил, что любое государство с имперскими амбициями должно руководствоваться исключительно своими национальными интересами: «Российская империя, кстати, данного принципа неуклонно придерживалась на протяжении столетий. Как бы обидно для кого-то это ни прозвучало, но тех же сербов, болгар и прочих балканских «братушек» русские цари брали под защиту, руководствуясь не только и не столько вопросами крови или веры, а в рамках сдерживания экспансии своего многовекового геостратегического противника — Османской империи. Ничего личного, просто две империи различными методами, в том числе военными, борются за территории, зоны влияния, умы, души и сердца людей. Благодарные «братушки» болгары, к слову сказать, за помощь всегда благодарили, ставили памятники и клялись в вечной дружбе, но обе мировые войны воевали против России».

Специалист напомнил, что современная Турция и её правящая верхушка от идей пантюркизма и мечт о «Великом Туране» не отказались, что можно увидеть как на примере Сирии, так и на примере Южного Кавказа, который традиционно являлся исключительной зоной интересов России: «Поэтому у России, если она не готова смириться со статусом региональной державы, «дрожащей», а все же видит себя в перспективе глобальной империей, «право имеющей», выбор дальнейших сценариев очень ограничен. И все они, как один, подразумевают безусловный выход России из зоны комфорта, а если говорить проще — придется вытащить голову из песка, как бы удобно ни было ничего не видеть и не слышать, и начать наконец становиться империей. Иного не дано, потому что в стратегическом будущем Россия либо снова обретет гордый имперский статус, либо перестанет существовать вовсе».

Эксперт полагает, что из выступления президента РФ Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» стало окончательно понятно, что высшее политическое руководство страны не готово меряться имперскими амбициями с эрдогановской Турцией, являющейся основным бенефициаром обострившегося армяно-азербайджанского противостояния за Карабах: «Российская Федерация, буквально зачарованная успешной реализацией «Турецкого потока» и приобретением обязательными турецкими «партнерами», несмотря на гневные окрики Запада, С-400 «Триумф», по всей видимости, продолжит старательно закрывать глаза на наглую экспансию пантюркизма в Закавказье».

Шкурлатов считает, что «блестящие, действительно героические ВКС России при всем желании не заменят вялый и бесконечно уставший МИД, проспавший пылающую сегодня с разной степенью интенсивности пограничную дугу нестабильности от Белоруссии до Киргизии»: «Пушки, как известно, последний и далеко не самый созидательный довод королей».