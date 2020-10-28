28 октября 2020 | Время чтения 15 мин

Модель глобального парникового эффекта физически некорректна. Несмотря на это, гипотеза антропогенного потепления, принятая как неоспоримая истина, направляет усилия научного сообщества на достижение ложных целей и дискредитирует науку. Монреальский протокол показал, что глобальная наукообразная инициатива позволяет увеличить богатство в отдельно взятом месте, запуская цепную реакцию разрушений во всем мире.

Алексей Ретеюм, , 18:40 — REGNUM Введение

Сибирская тайга при жаркой погоде

Говоря о глобальном потеплении, мы редко задумываемся о том, что должны существовать какие-то географические различия в масштабах этого процесса. Однако они не стали до сих пор предметом специального обсуждения. Между тем простое сопоставление обстановки на низких, умеренных и высоких широтах показывает, что климатические тренды на территориях стран с аномально большими эмиссиями парниковых газов не выходят за рамки фона, а наиболее резкое повышение температуры приземного воздуха в последние десятилетия наблюдается в безлюдных районах Арктики, Субарктики и Антарктики с максимумом у Берингова пролива. Таким образом, если верить гипотезе антропогенного потепления, перенос энергии происходит от холодных мест к теплым, и вековечный закон термодинамики подлежит пересмотру. Это повод для объективного анализа причин и следствий в планетарной системе.

Серьезность экономических мер, на которых настаивают ангажированные политики для сокращения выбросов углерода, заставляет вновь и вновь обратить внимание на сугубую гипотетичность представлений об антропогенном потеплении, что не дает им права быть ориентиром при подготовке ответственных решений. В свое время Олег Георгиевич Сорохтин, всю жизнь посвятивший изучению природных процессов и разработавший наиболее точную теорию термического режима атмосферы, доказал, что модель глобального парникового эффекта физически некорректна. Никто не опроверг этот вывод. Понятно, замалчивание есть лучший способ борьбы с инакомыслием, хотя в случае, когда речь идет о многомиллиардных вложениях, имеет смысл взвесить все аргументы «за» и «против». Путь расчетов в ситуации острого мировоззренческого конфликта необходим, но имеет один недостаток — абстрактность. Требуется наглядность, которую обеспечивает сравнительный географический подход. Рассмотрим интересующее нас явление на планетарном уровне.

Результаты широтного сканирования

Следуя парниковой гипотезе, логично предположить, что умеренные широты, где сосредоточено население мира с источниками эмиссии СО 2 и других газов, будут выделяться повышенным количеством тепла, нагревающим приземный слой атмосферы. Проверим, так ли это. Рассчитаем тренды температуры воздуха за последние 30 лет. Наблюдаемые различия темпов потепления на земном шаре: максимумы в почти необитаемой Арктике и Антарктике и минимум южнее, в ареале урбанизации (Рис. 1).

Рис. 1. Линейные тренды средней годовой температуры воздуха в период 1990–2019 гг. по широтам земного шара

Источник: расчет по данным Physical Sciences Laboratory.

Картина, совершенно противоположная ожидаемой, должна получить исчерпывающее объяснение, и оно будет дано ниже. Требуется внести детали, так как при большом осреднении, возможно, сглаживаются климатические контрасты между промышленно развитыми территориями и окружающим пространством.

Проанализируем изменения температуры воздуха к северу и к югу от стран, на долю которых приходится более половины мировых выбросов углерода. Из Индии с Китаем в атмосферу поступает 12,7 млрд тонн СО 2 в год, однако этот поток вещества не оказывает влияния на темпы потепления климата в пределах широт 10−40° (Рис. 2).

Рис. 2. Линейные тренды средней годовой температуры воздуха в 1990-2019 гг. на широтах Азии

Источник: Ibid.

Не видно также отклика атмосферы в Северной Америке, которая получает 6,5 млрд тонн СО 2 в год из Мексики, США и Канады — 18% мирового количества (Рис. 3).

Рис. 3. Линейные тренды средней годовой температуры воздуха в 1990–2019 гг. на широтах Северной Америки в меридиональном поясе 75–125° з. д

Источник: Ibid.

Результат проведенного критического эксперимента объясняется единственным способом, а именно: антропогенная эмиссия при формировании глобального климата никакого значения не имеет.

Берингов пролив как эпицентр потепления

Нельзя исключать, что интересующий нас сигнал может проявиться при сопоставлении трендов температуры по меридианам, поскольку в атмосфере к северу от тропика Рака господствует западный перенос. Но следов адвекции тепла из мест проживания основной массы населения земного шара найти не удается. Вместо этого обнаруживается удивительный феномен аномального прогревания воздуха в районе Берингова пролива, а также максимум в Атлантическом океане при отсутствии реакции атмосферы на эмиссию парниковых газов в Европе и Северной Америке (Рис. 4).

Рис. 4. Линейные тренды средней годовой температуры воздуха в 1990–2019 гг. по меридианам Северного полушария в широтном поясе 60–70°

Источник: Ibid.

Широтные профили через Азию и Северную Америку укрепляют во мнении, что крупнейшие очаги индустриальной цивилизации не вызывают возмущений атмосферы (Рис. 5 и 6).

Рис. 5. Линейные тренды средней годовой температуры воздуха в 1990–2019 гг. по меридианам Азии в широтном поясе 30-40° (города Китая расположены главным образом восточнее 100° в. д.)

Источник: Ibid.

Рис. 6. Линейные тренды средней годовой температуры воздуха в 1990–2019 гг. по меридианам Северной Америки в широтном поясе 30–40° (к востоку от 100° з. д. в США находятся шесть из семи штатов с объемом эмиссии свыше 200 млн т СО2 в год)

Источник: Ibid.

Таким образом, попытки локализовать парниковые эффекты в пространстве государств, обладающих наиболее мощными источниками эмиссии СО 2 , оказываются безрезультатными, но выявляются крупные термические аномалии в атмосфере над океанами.

Несоответствия во времени

Согласно принятой модели, количество тепла в приземном слое воздуха постоянно зависит от концентраций углекислого газа. Между тем в истории термического режима атмосферы Земли были многолетние периоды, когда объемы эмиссии СО 2 росли, а температура значительно снижалась. Это расхождение наблюдалось во время похолодания климата на фоне восстановления экономики после Второй мировой войны (Рис. 7).

Рис. 7. Антропогенная эмиссия СО2 и глобальная аномалия температуры воздуха в период 1944–1956 гг. Показан линейный тренд аномалии

Источник: по данным Our world in data и Met Office Hadley Centre observations datasets.

В последующие 20 лет тренд температуры приземного слоя воздуха на земном шаре оставался отрицательным, несмотря на удвоение объемов углекислоты, выброшенной в атмосферу (Рис. 8).

Рис. 8. Рост антропогенной эмиссии СО2 и тенденция к снижению средней годовой температуры воздуха у поверхности земного шара в период 1957–1976 гг. Показан линейный тренд температуры

Источник: по данным Our world in data иPhysical Sciences Laboratory.

Ситуация несоответствия повторилась через несколько лет (Рис. 9).

Рис. 9. Антропогенная эмиссия СО2 и средняя годовая температура воздуха у поверхности земного шара в период 1983–1994 гг. Показан линейный тренд температуры

Источник: Ibid.

Ясно, что многолетние отклонения в термическом режиме атмосферы определяются энергией естественного происхождения. Каков ее источник? Ответ на вопрос можно получить только в том случае, если рассматривать физическое сопряжение геосфер на вращающейся планете.

Причина глубже

Нередко изменения климата связывают с вариациями солнечной активности, но в случае последних десятилетий это объяснение не подходит, так как долговременный тренд полного солнечного излучения за 70 лет не наблюдался (Рис. 10)

Рис. 10. Полное солнечное излучение и средняя годовая температура воздуха у поверхности земного шара в период 1948–2018 гг

Источник: по данным Lasp Interactive Solar IRradiance Datacenter (LISIRD) и Physical Sciences. Laboratory.

Климатообразующая роль скорости вращения Земли до сих пор, к сожалению, не принималась во внимание. Между тем на протяжении 60 лет длительность суток сокращалась, и ускоренное движение планеты, видимо, отразилось на состоянии её атмосферы (Рис. 11).

Рис. 11. Параллелизм изменений скорости вращения Земли и средней годовой температуры воздуха у поверхности земного шара в период 1962–2019 гг. (коэффициент корреляции равен 0,73). Показан линейный тренд

Источник: по данным International Earth Rotation and Reference Systems Service и Physical Sciences Laboratory.

Природа многолетнего ускорения во вращении планеты, которое нарушает тенденцию последних столетий и тысячелетий, до сих пор оставалась непонятной. Пролить свет на это таинственное явление позволяет знание особенностей поведения ядра Земли, точнее, его дрейфа в северном направлении под давлением расширяющегося Южного полушария. Судя по результатам опытов с волчками, при перемещении центра тяжести тела вверх скорость его вращения возрастает. Нечто подобное, очевидно, происходит с Землей. Движение ядра влечет за собой усиленное прогревание тропосферы и сопутствующее истончение озонового слоя стратосферы благодаря поступлению масс водорода из недр — эффект Сывороткина (см. «25 лет водородной теории происхождения «озоновых дыр»).

Прежде чем рассматривать термические последствия этой цепной реакции, необходимо представить четкие свидетельства мобильности ядра. О ней говорят факты асинхронной динамики сейсмической и вулканической активности литосферы в Северном и Южном полушарии.

Энергия землетрясений в последние десятилетия увеличивается, причем данный процесс протекает с опережающими темпами к северу от экватора (Рис. 12), поскольку южнее его сдерживает рост грушевидного тела планеты.

Рис. 12. Энергия землетрясений на земном шаре в 1990–2019 гг

Источник: расчет по данным International Seismological Centre.

Закономерно, что зона вертикальной проекции ядра на 60° с. ш. выделяется резким повышением частоты слабых землетрясений (Рис. 13).

Рис. 13. Распределение землетрясений с магнитудой ≤ 3 по широтам Субарктики и Арктики (осреднение по выборке с объемом около 100 тыс. событий за период 2010–2019 гг.)

Источник: Ibid.

Что касается вулканической активности, анализ ее долговременных тенденций затруднен недостаточностью информации о событиях прошлого. Проблема решается при рассмотрении мощных извержений, которые так или иначе должны были получить известность. С начала XX в. определенно прослеживается тенденция к увеличению количества начавшихся значительных извержений (Рис. 14). В последние десятилетия она совпадает по времени с глобальным потеплением.

Рис. 14. Динамика общего количества начавшихся вулканических извержений за 20-летние периоды в 1800–2019 гг. (выборка включает события, при которых объем выброшенной массы превышал 10 тыс. куб. м)

Источник: расчет по данным GlobalVolcanismProgram. SmithsonianInstitution.

Как и следовало ожидать, вулканы все чаще активизируются в Южном полушарии (Рис. 15), где литосфера подвергается деформациям растяжения.

Рис. 15. Соотношение начавшихся извержений с выбросами более 10 тыс. куб. м в Северном и Южном полушариях

Источник: Ibid.

Каким образом сейсмическая и вулканическая активность отражается на состоянии воздушной оболочки планеты? Роль передаточного звена в данном случае играет элемент водород, поступающий из ядра Земли. Энергия глубинного водорода приводит в движение минеральные массы, вызывая землетрясения и вулканические извержения. Проверить это утверждение нетрудно, так как оба геологических процесса должны сопровождаться появлением хорошо заметных продуктов реакции горения: тепла и воды, а также сокращением количества кислорода, которое можно обнаружить по изменениям общего содержания озона в атмосфере.

Приведем один типичный пример метеорологических последствий землетрясения. Описываемое событие произошло 27 апреля 2014 года в 15 час. 14 мин. на территории Бурятии. Очаг землетрясения магнитудой 5,1 располагался на глубине 19,5 км в месте с координатами 54,90° с. ш., 111,24° в. д. Сейсмическая активность наблюдались в период 26−29 апреля со слабыми форшоками и афтершоками. В это время на расстоянии 430 км от эпицентра в городе Петровск-Забайкальский были зафиксированы серия рекордных температур воздуха (Рис. 16) и характерное развитие облаков.

Рис. 16. Температура воздуха 25–30 апреля 2014 г. в городе Петровск-Забайкальский

Источник: по данным сайта «МетеоГуру».

Ближе к эпицентру, в Улан-Удэ воздух прогрелся до 28,7° и впервые за месяц выпали осадки, причем ливневые. В Иркутске, на расстоянии 540 км от эпицентра, температура воздуха превысила норму на 7,3°. Над очагом землетрясения в атмосфере образовалась локальная аномалия общего содержания озона (Рис. 17).

Рис. 17. Дефицит озона в атмосфере над районом озера Байкал 27 апреля 2014 г

Источник: Global Ozone Maps — Environment Canada, Ozone and UV.

Широкая зона, которая протягивается вдоль меридиана 102° от Прибайкалья до островов Северной Земли, является частью физической границы между Тихоокеанским и Континентальным полушариями, поэтому к ней приурочены тектонические дислокации с очагами землетрясений. В районе полуострова Таймыр над ними в атмосфере регулярно возникают похожие отрицательные аномалии озона (Рис. 18, 19) и положительные тепловые аномалии.

Рис. 18. Дефицит озона в атмосфере 18 февраля 2016 г. над очагом землетрясения магнитудой 3,6 на полуострове Таймыр. В дни аномалии озона на окружающих метеостанциях температура воздуха была намного выше нормы

Источник: Ibid.

Рис. 19. Аномалия озона в атмосфере 12 февраля 2020 г. над очагом землетрясения магнитудой 4,0 на полуострове Таймыр. На острове Диксон отклонение температуры от нормы 13 февраля составило 22,4⁰

Заметим, что Таймыр входит в пояс Субарктики и Арктики, отличающийся максимальными темпами потепления. На метеостанции острова Диксон линейный тренд температуры воздуха в октябре достиг 7° за 30 лет (Рис. 20).

Рис. 20. Температура воздуха на острове Диксон (73° 31’ с. ш., 80° 20’ в. д.) в октябре 1990–2019 гг. Показан линейный тренд

Источник: по данным http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.

Источник тепла для столь сильного прогревания приземного слоя воздуха находится в недрах, он проявляется в повышении уровня сейсмической активности (Рис. 21).

Рис. 21. Землетрясения с магнитудой ≥ 3 на полуострове Таймыр и в окружающем пространстве (60–86° с. ш., 80–120° в. д.) в 2010–2029 гг

Источник: расчет по данным International Seismological Centre.

Чрезвычайно показательна асинхронность колебаний содержания тепла и озона в атмосфере Севера. Рекордно высокая и рекордно низкая температуры осени на острове Диксон за последние 30 лет совпадают с отрицательной и положительной аномалиями озона соответственно (Рис. 22, 23).

Рис. 22. Дефицит общего содержания озона в атмосфере над полуостровом Таймыр во время аномально теплого октября 2016 г

Источник: Global Ozone Maps — Environment Canada, Ozone and UV.

Рис. 23. Избыток общего содержания озона в атмосфере над полуостровом Таймыр во время аномально холодного октября 1998 г., когда на территории с координатами 60–86° с. ш., 80–120° в. д. не было зафиксировано ни одного землетрясения

Источник: Ibid.

На расстоянии 90° к востоку от меридиональной зоны 102° в. д. расположена ось симметрии и растяжения Тихоокеанского полушария и всего земного шара, системообразующую роль которой как бы подчеркивает Берингов пролив. Закономерно, что вещество литосферы в месте соединения котловин двух океанов чрезвычайно подвижно, здесь постоянно происходят землетрясения и вулканические извержения. Вулканы Алеутских островов и полуострова Аляски активизируются при подъеме глубинного водорода, о чем сигнализируют отрицательные аномалии озона и положительные аномалии температуры. Вот несколько примеров. В июле 2011 года после извержения вулкана Кливленд (52,82° с. ш., 169,94° з. д.) общее содержание озона в атмосфере снизилось на 10−20% (Рис. 24).

Рис. 24. Аномалия общего содержания озона 22 июля 2011 г. в районе Алеутской дуги. Через три дня температура воздуха на острове Адак достигла 12,2 °С

Источник: Ibid.

27 марта 2016 года проснулся вулкан Павлов (55,42° с. ш., 161,9° з. д.) и выбросил на высоту 11 км пепел и газы, которые были отнесены ветрами к северо-востоку на расстояние свыше 1200 км. В результате возник дефицит озона на большом пространстве (Рис. 25).

Рис. 25. Аномалия общего содержания озона 30 марта 2016 г. к востоку от Алеутской дуги. Температура воздуха на острове Адак в этот день была максимальной за месяц

Источник: Ibid.

С активностью вулкана Семисопочный (51,93° с. ш., 179,58° в. д.) связано разрушение озонового слоя 12 сентября 2018 г. (Рис. 26).

Рис. 25. Аномалия общего содержания озона 12 сентября 2018 г. над Алеутской дугой. Через четыре дня на станции острова Адак наблюдалось повышение температуры воздуха до 16,1° – месячного максимума

Источник: Ibid.

Выбросы глубинного водорода в районе Берингова пролива порождают серии долгоживущих аномалий озона (Рис. 27−30).

Рис. 27. Месячная аномалия озона в сентябре 2016 г. на долготе Берингова пролива

Источник: Ibid.

Рис. 28. Месячная аномалия озона в октябре 2017 г. на долготе Берингова пролива

Источник: Ibid.

Рис. 29. Месячная аномалия озона в марте 2018 г. на долготе Берингова пролива

Источник: Ibid.

Рис. 30. Месячная аномалия озона в феврале 2019 г. на долготе Берингова пролива

Источник: Ibid.

Налицо факт полного совпадения во времени и в пространстве явлений концентрации энергии в литосфере и атмосфере, которое предстаёт перед нами парадоксальной, на первый взгляд, историей и географией отклонений температуры воздуха от нормы.

По следам Монреальского протокола

Сторонники борьбы с потеплением настаивают на принятии срочных мер для построения зеленой экономики. Вероятно, нет на свете людей, которые бы выступали против альтернативной энергии. Она необходима в современном мире. Но многое зависит от места и меры. Беда в том, что в обстановке, когда применение новых технологий стимулируют с помощью льготных кредитов, безвозвратных ссуд, выгодных тарифов, освобождения от налогов и т. д., собственно экономические инструменты перестают работать. Зеленая экономика на деле превращается в зеленую политику с оплатой накладных расходов налогоплательщиками и базовыми отраслями. Не случайно при широком распространении крупных безуглеродных установок до сих пор не опубликованы результаты анализа их реальной эффективности с учетом затрат по всему жизненному циклу (от проектирования до демонтажа и рекультивации) и во всех смежных секторах (за счет которых дотируется альтернативная энергетика).

При ошибочности научного сопровождения концепция безуглеродного хозяйствования способна приносить определенную пользу. Во-первых, ее признание побуждает решать острейшую задачу всех экономик — энергосбережение. Во-вторых, она дает стимул в поиске технологий использования альтернативных источников энергии. В-третьих, это указание на диверсификацию энергетического базиса общества в интересах обеспечения устойчивости. Необходимость перечисленных действий, впрочем, ясна и без такого обоснования.

Многообразны негативные последствия принятия необоснованной идеи антропогенного потепления в качестве практического руководства к действию. Формируются неадекватные представления о возможностях переориентации энергетики страны и региона, когда забываются природные ограничения. Например, средняя годовая температура воздуха на территории России ниже точки замерзания, в то время как в Европейском союзе и США она близка к точке вегетации +10° или даже выше ее. При всей условности приведенного показателя он отражает коренные различия тепловых условий жизни населения. Другой лимитирующий фактор — продолжительность солнечного сияния. К сожалению, в отношении светового климата даже наши южные курорты сопоставимы только с городами на севере США или их соседями в Канаде (Рис. 31).

Рис. 31. Продолжительность солнечного сияния в городах России, США и Канады

Источник: по данным автора.

Гипотеза антропогенного потепления, не будучи подтверждена критическими экспериментами и без согласования с имеющимися физическими и географическими фактами, принята как неоспоримая истина. Такая ситуация дискредитирует науку. Дискуссии по исходным положениям гипотезы не допускаются. Публикации в некоторых журналах напоминают слаженный хор под руководством опытного дирижера.

Давление заинтересованных кругов привносит в процесс принятия практических решений элемент предопределенности. Опасность такого развития событий проявилась вполне спустя 30 лет после подписания Монреальского протокола, которое не решило поставленной проблемы, а привело к ликвидации экологически безопасной холодильной промышленности.

Гипотеза антропогенного потепления направляет усилия научного сообщества на достижение ложных целей, отвлекая от реальной проблемы понимания механизмов связи в планетарной системе.

Заключение

Главное, что оставляет у человека многолетнее наблюдение за жизнью современного общества, — это впечатление нарастающей уязвимости цивилизации к экстремизму социально активных групп. Прежде всего, имеется в виду, конечно, военный экстремизм. Бюджеты министерств обороны США и России соотносятся как 15:1. Затраты на армию в странах НАТО в 22 раза больше, чем в России. США имеют 730 военных баз за рубежом, Россия — девять. Тем не менее кандидат в президенты страны, без всякого стеснения, объявляет Россию главным врагом. Производство вооружений наносит колоссальный, невосполнимый ущерб природным ресурсам, но эта проблема не волнует тех, кто пугает себя и других изменениями климата. Борцы с потеплением, как это свойственно пассионарным меньшинствам, стремятся навязать людям свою волю, заставить всех разделять их вероучение. История Монреальского протокола наглядно показала, что наукообразная инициатива одной сплоченной группы позволяет увеличить богатство в отдельно взятом месте, запуская цепную реакцию разрушений в окружающем пространстве. Остается надеяться, что технократическому проекту по управлению планетой безуглеродным способом, несмотря на прилагаемые усилия по манипулированию общественным сознанием, будет непросто заручиться той безоговорочной поддержкой, какую приобрел его удачливый предшественник.

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