Киев, , 16:57 — REGNUM В регионах Украины практически завершился процесс подсчета голосов избирателей на избирательных участках на местных выборах 25 октября 2020 года и передачи протоколов.

Об этом 28 октября сообщила пресс-служба украинского ЦИК, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что по состоянию на 12:00 28 октября более 28.900 участковых избирательных комиссий УИК), что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, уже завершили подсчет голосов избирателей. Участковые комиссии составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

По данным ЦИК, в настоящий момент этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоялись 25 октября. До выборов в ЦИК Украины предупреждали, что из-за изменений в законодательству подсчет голосов не будет быстрым. По закону, официальные результаты выборов должны быть установлены до 6 ноября.