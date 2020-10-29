Москва, , 08:22 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, согласно которому среди бастующих рабочих на заводах республики есть «ядро» людей, получающих иностранное финансирование, вызвало споры в сети. Пользователи оставили свои комментарии 28 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Т.е. по версии президента на заводы были внедрены десятки специально обученных законсервированных до этого момента резидентов-вредителей? До сих пор оплачиваемых из-за рубежа — о чём у него есть достоверная информация? Наверное, бунтари получают валюту прямо на зарубежные счета — минуя банки страны. И при этом работают на заводах», — пишет Алексей Р.

Многие пользователи оказались не согласны с мнением президента. По их видению, людей во время акций протестов было так много, что ни о каком иностранном финансировании и речи быть не может.

«Если логически поразмыслить. Сколько денег нужно чтоб всем платить? Вы посмотрите первые дни протеста. Сколько человек было? Это по вашему все проплаченные шпионы и иностранцы?», — поделился мнением Павел К.

Другие же наоборот, согласились с Лукашенко. Но, в то же время, пользователи считают, что главные враги белорусского государства не бастующие рабочие, а представители бизнеса в республике, которые желают сбросить с себя жёсткий контроль со стороны властей Белоруссии.

«Да, безусловно, Запад спонсирует протесты в Минске, но сейчас не напрямую. Основная сила, которая стоит и финансово питает беспорядки в Белоруссии, это «Майонезы» — белорусские барыги-торгаши. Это главные враги Лукашенко и белорусского народа. Лукашенко, заставляет, причём принудительно, как они сами говорят, платить их налоги и ведёт за всем жёсткий контроль», — считает Алексей Л.

Нашлись и те, кто назвал причиной возникновения забастовок в стране низкое финансовое обеспечение рабочих. По мнению пользователей, если бы рабочие вели «сытую жизнь», то им бы и в голову не пришло устраивать забастовки.

«Истина проста: если родное государство не будет платить народу реально заработанное честным трудом, то эти деньги заплатит чужое государство по тем или иным (часто плохим) причинам. Прежде чем искать соринку в чужом глазу, найди в своем бревно и перестань глушить протесты силой. Проще договориться, поднять зарплаты и пенсии. И никто не будет митинговать против сытой жизни. Все знают, что в Беларуси жизнь хуже, чем в той же Польше и Прибалтике, хотя в Прибалтике многие заводы и порты вообще закрылись», — написал Дмитрий.

Напомним, 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди бастующих рабочих на заводах республики есть «ядро» людей, получающих иностранное финансирование.