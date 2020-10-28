, 16:52 — REGNUM Около тысячи зарубежных инструкторов пытались попасть в Белоруссию для участия в массовых беспорядках, заявил 28 октября белорусский министр внутренних дел Юрий Караев.

Как сообщает агентство ТАСС, ссылающееся на его видеоинтервью, большинство из этих людей были «отсечены» белорусскими пограничниками.

«До тысячи пытались проникнуть, но, к счастью для нас и к сожалению для них, прекрасно работает Госпогранкомитет, отсекает их. Такого уже присутствия иностранных инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть», — сказал Караев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии не впустили в страну 595 граждан иностранных государств, подозреваемых в намерении участвовать в организации и проведении массовых беспорядков и акций протеста.