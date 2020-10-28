Париж, , 17:14 — REGNUM Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция предпримет «юридические и дипломатические меры» после публикации французским еженедельником Charlie Hebdo карикатуры на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Против указанной карикатуры будут предприняты юридические и дипломатические меры», — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте администрации президента Турции в условиях роста напряженности в отношениях между двумя странами.

Напомним, ранее, 28 октября, Алтун заявил, что власти Турции «осуждают ничтожные попытки, которые предприняли публикаторы карикатуры, по распространению культурного расизма и ненависти». Он также добавил, что считает публикацию«результатом антимусульманской политики Эммануэля Макрона», президента Франции.

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