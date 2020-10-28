Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Петербургские коммунальные квартиры удастся расселить только за 117 лет при том уровне финансирования, которое предлагает губернатор. Об этом заявила депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ Ольга Ходунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

На пленарном заседании ЗакСа 28 октября большинство депутатов, которое составляют единороссы, поддержало бюджет Петербурга на 2021 год, но фракция КПРФ отказалась за него голосовать.

«Нас убеждает правительство, что экономика восстановится и ни в коем случае не усугубится тенденция снижения уровня жизни горожан. Но при внимательном изучении становится ясно, что это не так», — заявила Ходунова.

Она не видит оснований для роста доходов городской казны в следующем году, как и причин называть бюджет направленным «на людей». Ходунова отметила заметное снижение финансирования по ряду важных социальных направлений.

Так, расходы по госпрограмме обеспечения нуждающихся доступным жильем упали на 10 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, расходы на расселение коммунальных квартир сокращаются в пять раз по сравнению с 2019 годом — до 593 млн рублей. Финансирование программы «Молодежи — доступное жилье» сократят до 750 млн рублей.

«При таком уровне финансирования коммуналки мы расселим через 117 лет, а молодые семьи в ожидании субсидии перестанут быть молодыми, и у них уже вырастут внуки», — заявила Ходунова.

На выкуп жилых помещений в 2021 году собираются потратить только 4 млрд рублей, то есть удастся выкупить лишь 44 тыс. кв. метров, но это слишком мало по сравнению с потребностью. «Это значит, что жилищная очередь в нашем городе — а это 17 тысяч семей — не будет ликвидирована никогда», — заявила коммунистка.

В сфере здравоохранения, обратила внимание депутат, почти на 1 млрд сокращают расходы на специализированную и высокотехнологичную медпомощь, расходы на отдых и оздоровление детей и молодежи урезают на 30 млн рублей. Расходы на программу развития культуры сокращают на 2,5 млрд рублей. «Оставляют на уровне секвестированного «ковидного» бюджета, когда мы нещадно резали все субсидии», — заявила Ольга Ходунова.

Ее также не устраивают темпы ввода новых детских садов и школ, без которых страдают целые перенаселенные районы. «Если мы говорим, что бюджет города «для людей», то почему в следующем году планируется ввести 47 социальных объектов при потребности в 314?» — возмутилась Ходунова. Так, в Красносельском районе, страдающем без соцобъектов, растягивают строительство школ на два, а детских садов — на три года.

Заметим, городские власти настаивают, что Смольный «в полном объеме обеспечит петербуржцам все социальные гарантии» в 2021 году. Имеется в виду, что в госпрограмму Петербурга «Социальная поддержка граждан» на 2021 год заложены около 80 млрд рублей. Прямые денежные выплаты общим объемом 45,7 млрд рублей получат более 2 млн петербуржцев, расходы на доплаты пенсионерам вырастут на 20% и превысят 5,1 млрд.

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