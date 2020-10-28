Баку, , 16:33 — REGNUM Армянская сторона потеряла в Карабахе до 20 тыс. убитыми и ранеными, а потери азербайджанских военных — минимальны, заявил 28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству «Интерфакс».

По его словам, Армения потеряла убитыми около пяти тыс. человек, а ранеными — в три раза больше.

«По данным Азербайджана, потери армянской стороны в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 27 сентября составляют порядка 5 тыс. человек убитыми», — заявил Ильхам Алиев.

«Я могу сказать по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении… по нашим данным, с армянской стороны только потери могут быть 5 тыс. человек убитыми и больше, а раненых, как правило, на войне бывает больше в 2−3 раза», — добавил он.

«Что касается наших потерь, я говорил, что мы их обнародуем после завершения боевых действий. Но должен сказать, что они значительно-значительно меньше», — рассказал президент Азербайджана.

При этом он отметил сложный рельеф местности в зоне боев, а также систему укреплений, которую армянская сторона строила 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 28 октября. ВС Азербайджана проводят наступательную операцию.

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