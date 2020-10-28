Москва, , 16:24 — REGNUM Обеспечить бесплатное тестирование граждан России на коронавирус и бесплатные лекарства для лечащихся на дому возможно за счет средств фонда по борьбе с пандемией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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"Создавать чрезвычайный фонд по борьбе с пандемией нужно, чтобы обеспечить бесплатное тестирование всех граждан нашей страны, причем делать это нужно на дому. Кроме того, регионам нужны дополнительные деньги на то, чтобы обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится дома. Те, кто попадает в стационар, те лечатся бесплатно. Но те, кто лечится дома, они не должны платить», — заявил Миронов.

Средства фонда можно было бы направить регионам также на развитие службы скорой помощи, которая сейчас «работает на последнем пределе».

Фонд мог бы быть создан с использование средств от введения прогрессивной шкалы налогообложения или госмонополии на производство и оборот этилового спирта, считает Миронов.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 5 млрд рублей на лекарства для граждан, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. Также Путин потребовал выделить регионам 10 млрд рублей на средства защиты и тесты.