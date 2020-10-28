Варшава, , 16:18 — REGNUM Вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский призвал однопартийцев и всех неравнодушных граждан встать на защиту костёлов и христианских ценностей, на которые посягают протестующие. Об этом передает Dziennik.

«Мы должны защищать польские церкви, мы должны защищать их любой ценой. Я призываю и всех членов нашей партии, и всех, кто поддерживает нас, принять участие в защите церкви», — заявил Качинский.

Вице-премьер также подчеркнул, что «те, кто призывает к протестам после решения Конституционного трибунала, и те, кто в них участвует, создают общую опасность и, следовательно, совершают серьезное преступление». Политик добавил, что «власти имеют не только право, но и обязаны противодействовать подобным событиям.

«Есть случаи нападений на костелы. Это из рук вон выходящее событие в истории Польши. Роковое событие, потому что религию можно оценивать по-разному, можно быть верующим или неверующим — Польша гарантирует полную религиозную терпимость, но моральный залог, хранящийся в костеле, является единственной системой ценностей, которая объединяет поляков», — сказал вице-премьер.

Напомним, 25 октября в польской Познани десятки людей сорвали мессу в католическом костеле. Группа из десятков человек стояла перед алтарем с транспарантами, посвященными праву на аборт.

С 22 октября в республике не утихают протесты против решения Конституционного суда, который вынес постановление о том, что аборты по причине выявленных у плода патологий должны быть вне закона.