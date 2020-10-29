Кампала, , 08:57 — REGNUM Телевизионным каналам в Уганде запретили показывать в эфире политиков в красных беретах — фирменном головном уборе оппозиционеров, связанных с оппозиционной партией «Движение народной власти». Об этом сообщает BBC Swahili.

В 2019 году правительство запретило гражданским лицам носить красные береты, заявив, что это армейская одежда, но этот шаг был расценен как способ ограничить деятельность популярного оппозиционного политика Бобби Вайна, основателя партии «Движение народной власти».

38-летний Бобби Вайн заявил о своих амбициях баллотироваться на пост президента и составить конкуренцию 76-летнему действующему президенту Йовери Мусевени, который собирается баллотироваться на шестой срок на выборах в следующем году.

На заседании во вторник, 27 октября, представитель правительства Воно Опондо предупредил, что телеканалы, принимающие гостей в красных беретах, будут подвергнуты судебному преследованию.

«Носить берет незаконно. Те, кто будет признан виновным, будут арестованы», — заявил Опондо на встрече с Национальной ассоциацией вещателей (NAB), сообщает газета Daily Monitor.

На встрече владельцы СМИ попросили чиновников правительства обеспечить безопасность журналистов и не вмешиваться в их работу.