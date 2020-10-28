Липецк, , 16:08 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провёл видеосовещание с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, темой совещания стали планы по развитию дорожного и жилищного строительства в трёхлетней перспективе.

Игорь Артамонов рассказал о ходе реализации национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Липецкая область демонстрирует хорошие данные по вводу жилья на душу населения среди субъектов РФ, а показатель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 117 благоустроенных общественных пространств, в 2020 году будет перевыполнен — в регионе создадут 158 территорий. Благодаря участию Липецкой области в программе «Стимул» более чем на 60% построена полилингвальная школа в новом микрорайоне Липецка.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приняты в эксплуатацию более 230 километров региональных трасс. Сдавать объекты начали раньше, чем в предыдущие годы. Активными темпами идёт строительство самого крупного дорожного проекта последних лет в регионе — Восточного обхода промышленной зоны Липецка. Выполняется и ряд других капиталоёмких объектов в части строительства и реконструкции дорог и мостов на территории всей области.

Марат Хуснуллин отметил, что Липецкая область действительно находится на высоких позициях по исполнению стратегических задач развития государства. Регион находится на третьем месте среди субъектов страны.

К 2024 году, заявил Игорь Артамонов, доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 34,7 до 47,3%, а количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Липецкой области от уровня 2017 года должно уменьшиться на 20%.

Особое внимание в ходе совещания обратили на вопрос выполнения программы по переселению из аварийного жилья. Глава региона сообщил вице-премьеру, что Липецкая область готова к ускоренному переселению жителей из аварийных домов при принятии на федеральном уровне решения о дополнительном финансировании. Кроме того, Игорь Артамонов предложил внести изменения в законодательство для улучшения реализации национальных проектов.

«Уверен, что это будет способствовать увеличению объёма вводимого жилья, привлечению инвестиций и обновлению инфраструктуры. Мы хотим усовершенствовать механизм развития застроенных территорий и эффективнее решать проблемы, связанные с объектами незавершённого строительства», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Хуснуллин поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения и проработать законодательную часть.