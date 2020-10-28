Подгорица, , 15:56 — REGNUM Премьер-министр, ответственный за формирование нового правительства Черногории Здравко Кривокапич не исключает возможности участия политиков в новой исполнительной власти, если их биография удовлетворяет условиям предлагаемой функции.

Кривокапич написал в своем аккаунте в Twitter, что «все кандидаты в министры в новом правительстве подтвердить компенцию на соответствие должности, на которую они были предложены».

«Это не исключает участия политиков в правительстве, если их биография соответствует компетенции для предлагаемой функции», — сказал Кривокапич.

Ранее предполагалось, и оппозиционные коалиции договаривались о том, что правительство будет только экспертным.