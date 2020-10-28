Сеул, , 15:56 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послами пяти стран Центральной Азии, с которыми обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, во встрече приняли участие послы Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении в Южной Корее.

В рамках встречи южнокорейский дипломат отметил, что поблагодарил правительство стран Центральной Азии за оказание помощи в эвакуации сограждан и упрощение въезда для бизнесменов.

Он также подчеркнул, что данные пять стран являются ключевыми партнёрами в Новой северной политике Сеула и призвал поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торгово организации (ВТО).

В свою очередь, послы стран Центральной Азии выразили благодарность правительству Южной Кореи за помощь в борьбе с коронавирусом, а также выразили надежду на развитие сотрудничества в будущем.