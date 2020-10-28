Анкара, , 16:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за опубликованную изданием карикатуру на него. Об этом 28 октября сообщает телеканал TRT.

Уточняется, что иск в прокуратуру Анкары от имени турецкого лидера подал его адвокат Хюсейн Айдын.

Кроме того, указывается, что данная карикатура является несоответствующей моральным и этическим принципам журналистики, понятию «свобода слова», а также нарушает честь и достоинство Эрдогана.

Напомним, ранее сатирический журнал Charlie Hebdo обнародовал карикатуру на президента Турции на фоне обострения отношений страны с Францией, на которой Эрдоган изображен на обложке полуодетым, сидя в кресле, держа в правой руке банку с прохладительным напитком, а левой — поднимая подол платья женщины-служанки.

«Эрдоган в частной жизни очень игрив», — гласит подпись на данной карикатуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генпрокуратура Турции возбудила дело против журнала Charlie Hebdo (Франция).