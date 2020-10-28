Минск, , 15:47 — REGNUM В Белоруссии силовики могут применять оружие на протестах только при диверсии или теракте, заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

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По его словам, диверсии, теракты и нападения на силовиков должны быть остановлены всем арсеналом средств.

«Боевое оружие прежде всего применимо при пресечении действий преступников, когда все остальные методы уже иссякли, — сказал он в интервью политологу Александру Сосновскому. — Ничего страшного в этом заявлении нет».

Министр добавил, что речи о применении такого оружия против мирных протестующих не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие в Белоруссии выступают против официальных результатов итогов выборов президента, которые прошли 9 августа 2020 года. 25 октября, по официальным данным, в республике во время протестов задержали 523 человека.

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