Киев, , 15:49 — REGNUM Верховный суд Украины не признал опрос, инициированный президентом Украины, незаконной агитацией. Об этом сказано в решении, опубликованном на сайте суда.

«На основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, по его мнению, социально-экономических вопросов», — сказано в документе.

Отмечается, что суд также отказался считать призывом голосовать за определённую политическую силу слоган «Украина — это ты», произнесённый президентом Украины Владимиром Зеленским.

Таким образом, суд решил отказать бывшему депутату Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Наталье Новак, которая подала иск.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отказал жителю Ивано-Франковской области, потребовавшему признать опрос в день выборов нарушающим его права.

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