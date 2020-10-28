Москва, , 15:41 — REGNUM Глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова рассказала, почему в больницах регионов до сих пор койко-места располагаются в коридорах и отсутствуют врачи, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

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В ходе обсуждения проекта бюджета ФОМС на 2021−2023 годы депутат Госдумы Максим Зайцев обратил внимание на то, что 90% бюджета ФОМС идёт в субъекты РФ.

«Тем не менее мы отмечаем разницу в доступности медицинских услуг между центром и регионами. Допустим, в Ставропольском крае до сих пор фиксируем нахождение койко-мест в коридорах, отсутствие врачей, нехватку медсестёр даже в детских поликлиниках. Какие меры будет предусматривать фонд для грамотного распределения бюджетных средств между регионами, чтобы такие проблемы не возникали», — задал он вопрос главе фонда.

Деньги распределяются по методике, ее гарантирует исполнение базовой программы обязательного медицинского страхования равно во всех субъектах РФ, ответила Чернякова.

«Учитываются отдельные особенности регионов, в том числе доля сельского, городского населения, уровень заработной платы и еще ряд факторов. А дальше медицинская помощь организовывается, конечно же, в субъектах РФ. И безусловно, здесь у нас совместная работа, как у нас Министерством здравоохранения, так и на местах — территориальные фонды с органами управления здравоохранением должны координированную политику проводить и очень четко определять, какая медицинская помощь в каких в медицинских учреждениях в том объеме, который гарантирован базовой программой и полностью профинансирован из федерального бюджета, обеспечивается», — заявила она.