Джакарта, , 15:31 — REGNUM Министр трудовых ресурсов Индонезии Ида Фаузия заявила на встрече высокопоставленных должностных лиц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что Индонезия предлагает принять декларацию АСЕАН об увеличении численности рабочих для обеспечения конкурентоспособности в будущем, сообщает Antara.

«Улучшения включают устойчивость и гибкость при поиске новых рабочих мест», — заявила Ида Фаузия после встречи с главами министерств трудовых ресурсов АСЕАН в Джакарте.

Издание отмечает, что в будущем необходимо предпринять последовательные шаги для осознания конкурентоспособности, устойчивости и маневренности рабочих в странах АСЕАН, чтобы они могли найти работу в эпоху цифровой экономики. Есть несколько вещей, вызывающих озабоченность, в частности, освоение технологий.

Стороны обсудили несколько тем, такие как рабочие отношения, охрана труда и безопасность, социальное обеспечение и отсутствие предпринимательской ориентации рабочей силы в регионе АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо выразил сожаление по поводу того, что огромный потенциал халяль-индустрии не был полностью использован.

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