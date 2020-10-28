Архангельск, , 15:30 — REGNUM Депутаты Архангельской гордумы единогласно избрали мэром города Дмитрия Морева, работавшим заместителем прежнего градоначальника, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, всего на конкурс подали заявки 11 человек. Комиссия отобрала двух кандидатов — конкуренцию Мореву составил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Дмитрий Морев закончил Архангельский лесотехнический институт. С 2001 года по 2011 проходил службу в ФСБ. С 2011 по 2015 годы работал советником генерального директора ОАО «Аэропорт «Архангельск» по безопасности. С 2015 года работал начальником Управления экономической безопасности и режима в ПАО «Севералмаз».