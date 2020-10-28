Тбилиси, , 15:32 — REGNUM У партии «Европейская Грузия» нет планов по организации вооруженного восстания или каких-либо других насильственных акций. Данное заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 28 октября сделал один лидеров этой партии Серги Капанадзе.

«Европейская Грузия» не проводила никаких исследований с IPM, точка. Нет смысла комментировать дальше, потому что мы не собираемся доказывать то, чего не было. Не будет никакого вооруженного восстания и насилия», — заявил Капанадзе.

Он добавил, что, согласно имеющимся у него результатам исследований, правящая партия «Грузинская мечта» якобы проиграет на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 31 октября.

Стоит отметить, что ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе раскритиковал опубликованные компанией IPM результаты соцопроса. В нем жителей страны спрашивали, готовы ли они к радикальным методам борьбы, если их не устроят результаты голосования.

Кобахидзе заявил, что данный опрос якобы сделан по заказу представителей оппозиции, и увидел в этом свидетельство подготовки вооруженного восстания.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция уведомила мэрию Тбилиси о митинге в день выборов