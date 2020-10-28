Белокалитвинский район, Ростовская область, , 15:30 — REGNUM В Ростовской области в связи с уходом на пенсию покинула пост главного врача центральной райбольницы Белокалитвинского района Галина Федорченко. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию.

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Лечебное учреждение в октябре 2020 года оказалось в центре скандала из-за сомнительного качества оказываемых медицинских услуг. Как пишет портал 161.ru, одну из пожилых пациенток якобы определили не на больничную койку, а на пол. Видео было размещено в социальных сетях. После широкой огласки женщину перевели в реанимационное отделение.

Власти появившуюся в сети информацию не подтвердили.

ИА REGNUM напоминает, что в системе здравоохранения Ростовской области произошла череда отставок. 27 октября свои посты покинули министр здравоохранения Дона Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.