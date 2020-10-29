Москва, , 17:30 — REGNUM Принятый Государственной думой в третьем чтении закон о новом порядке формирования правительства РФ вызвал бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили соответствующие комментарии 28 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Когда Госдума начнёт решать проблемы простых людей? Развалили медицину, минимальная зарплата и пенсии, постоянно растущий аппетит у ЖКХ, растёт всё кроме благосостояния обыкновенного человека!», — возмущается Марина К.

Часть пользователей заявила, что данный закон должен был уже появиться давно. Граждане считают, что теперь члены правительства будут отбираться намного тщательнее и в России удастся снизить воздействие кумовства при формировании руководства страны.

«Жаль, что раньше до этого никто не додумался, а то уже правда надоели эти ничего не выражающие лица чьих-то сынков, засыпающие на заседаниях городских дум… А министры — тем более, должны проходить четкий отбор, исключающий возможность появления случайных лиц у власти с такими полномочиями. Тем более будет с кого спросить теперь — отвечать за набор теперь будут президент и Совет Федерации», — написал Алексей Г.

Другие же встретили данную новость без восторга. Оказалось, что граждане ждали от поправок в Конституцию РФ других, как они считают, более важных изменений. По мнению людей, власти России занимаются по большей части своими делами и совершенно забыли про обязанностями перед народом.

«Вот и вся правда о поправках в Конституцию. А то вещали со всех утюгов о защите животных, семейных ценностях, пенсиях, истории и не слова об узурпации власти», — выразила своё мнение пользователь Наталья.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство продолжить реформы и затронуть другие области, включая Министерство образования и науки, где, как они считают, не ни образования, ни науки. По тому же принципу, думают комменаторы, работает и Министерство труда и социальной защиты.

«Сама структура правительства России — требует улучшения. Например, Минобрнауки — это и ни науки толком, ни образования. Труда и соцзащиты — это ни защиты прав трудящихся толком, ни сколь бы то ни было достойной социальной защиты жителей России», — пишет пользователь под псевдонимом «Отечественник».

Напомним, 27 октября в Государственной думе России приняли Новый порядок формирования членов правительства России с учётом поправок к Конституции РФ.