Варшава, , 15:21 — REGNUM Мэр польской столицы Рафал Тшасковский в интервью для Radio ZET заявил, что в текущем году празднование Дня независимости Польши будет проходить без традиционного уличного шествия «Марш независимости», которое ежегодно проводят в Варшаве.

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«Всё идет к тому, что до 11 ноября ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться не самым благоприятным образом. Поэтому о массовой уличной акции не может быть и речи», — подчеркнул варшавский градоначальник.

За последние сутки рост количества людей с выявленной коронавирусной инфекцией составил почти 10 тысяч новых случаев. Это очередной рекорд с начала пандемии.

Всего в республике с начала пандемии выявлено более 299 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. За 24 часа в Польше умерли 236 человек, заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в стране насчитывается 4 851 летальный исход.