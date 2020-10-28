Москва, , 15:20 — REGNUM Белоруссия должна закончить своё существование. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

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«Никакой Белоруссии! Витебская губерния, Минская, Брестская, Гродненская, Гомельская, — шесть губерний! А это что — Белоруссия?» — заявил Жириновский.

По мнению парламентария, президент Белоруссии Александр Лукашенко не справляется с обязанностями главы государства.

«Белоруссией не может он управлять, он хороший директор совхоза — берите его в Москву вместо (Павла) Грудинина пусть управляет совхозом имени Ленина», — предложил Жириновский.