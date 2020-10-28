Киев, 28 октября 2020, 15:19 — REGNUM Создание новых договорённостей взамен Минских является очень рискованным путём. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 октября в интервью «Интерфакс-Украина».
В то же время Кулеба призвал не считать соглашения чем-то нерушимым.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что подготовка к встрече в «нормандском формате» продолжается, несмотря на отсутствие новостей на эту тему.
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