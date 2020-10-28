Киев, , 15:19 — REGNUM Создание новых договорённостей взамен Минских является очень рискованным путём. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 октября в интервью «Интерфакс-Украина».

"Написание новых договорённостей является очень рискованным путём и не является эффективным способом решения проблемы», — сказал он.

В то же время Кулеба призвал не считать соглашения чем-то нерушимым.

«Если мы будем подходить к действующим Минским договорённостям, как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договорённостей», — считает министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что подготовка к встрече в «нормандском формате» продолжается, несмотря на отсутствие новостей на эту тему.

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