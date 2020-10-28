Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Нет предела коррупции и самодурству администрации президента США Дональда Трампа, заявил глава Комитета по разведке в Палате представителей США Адам Шифф. Об этом конгрессмен написал у себя в твиттере 28 октября.

«Трамп вынудил правительство покровительствовать его же собственным курортам, взимая с налогоплательщиков миллионы за номера, еду и многое другое. Он даже выставил нам счет за воду, которую пил на собственном курорте», — пишет политик.

Адам Шифф комментирует сообщение репортера Washington Post Дэвида Фарентхолда: журналист ссылается на документы, согласно которым правительство выплатило Трампу 2,5 млн долларов — эти деньги ушли в бизнес президента. Для примера, в $7700 обходился один обед, в $6000 — цветочные украшения. «Трамп взимал с налогоплательщиков по 3 доллара за собственный стакан воды… Во время президентства Трампа миллионы правительственных и республиканских долларов потекли в его собственность», — говорит Фарентхолд. По его словам, сумма в 2,5 миллиона долларов была выявлена в результате годового «копания» в отчетах о государственных платежах США бизнесу Дональда Трампа.

Трамп должен быть привлечен к ответственности, считает глава разведкомитета Палаты представителей.